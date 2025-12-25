25 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 грудня 2025 року віряни святкують Різдво Христове.

Виповнюється 180 років від дня написання (1845) Т. Шевченком вірша "Заповіт".

У США - День гарбузового пирога.

День 1401 Російська агресія - Day 1401 Russian aggression

Різдво Христове

Різдво - велике свято, встановлене на спогад народження Ісуса Христа у Віфлеємі, одне з найважливіших християнських свят і державне свято в понад 100 країнах світу.

Перші відомості про святкування християнами Різдва належать до 4 століття. Питання про реальну дату народження Ісуса Христа є спірним і неоднозначно вирішеним серед церковних авторів. Можливо, вибір 25 грудня пов'язаний з язичницьким солярним святом Народження Сонця Непереможного, що припадало на цей день, яке після прийняття в Римі християнства наповнилося новим змістом.

Церковні та народні звичаї гармонійно сплелися у святкуванні Різдва. Усім добре відомий звичай колядування - ходіння по домівках дітей та молоді з піснями та добрими побажаннями. У відповідь колядники отримують подарунки: ковбасу, фрукти, яйця, пиріжки, солодощі. Скупих господарів висміюють і погрожують їм бідами. У процесіях беруть участь різні маски, переодягнені в шкури тварин, це дійство супроводжується гучними веселощами. Звичай цей неодноразово засуджувався церковною владою як язичницький, і поступово з колядками стали ходити тільки до родичів, сусідів і близьких друзів.

За довгі століття сформувалося безліч традицій його святкування - традиційні ялинки, вертепи, богослужіння та застілля. Але в тій чи іншій країні до загальноприйнятих правил додаються і місцеві звичаї, що надають цьому святу національних рис і самобутності.

День гарбузового пирога

День гарбузового пирога відзначають у США щорічно 25 грудня. Це символічний шматочок традиції та кулінарної святкової культури. Це день святкування одного з найулюбленіших американських десертів. Присвячений насолоді гарбузовим пирогом, традиційним північноамериканським солодким десертом, особливо популярним восени та на початку зими, особливо на День подяки та Різдво.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895-1964), українського композитора, диригента, хормейстера, фольклориста, педагога, музично-громадського діяча;

125 років від дня народження Олександра Захаровича Міньківського (1900-1979), українського диригента, педагога, музично-громадського діяча;

110 років від дня народження Андрія Легота (справж. - Андрій Теодосійович Ворушило) (1915-2004), українського поета, перекладача, публіциста, педагога, громадсько-політичного діяча. Дату народження та рік смерті подано за ЕСУ; за іншими даними народився 25.12 1916 р., 07.01.1917 р., помер 2003 р..

Ще цього дня:

1923 - Уперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) запалили електричну гірлянду;

1926 - Відбувся установчий з'їзд Союзу українок Канади;

1951 - У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину (МЕСМ);

1975 - У Києві відкрили пам'ятник І. Котляревському;

1991 - Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу;

1991 - Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс, Ізраїль;

1992 - Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. В. Стуса;

2002 - У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох - умовно).

Іменини:

Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Марія.

З прикмет цього дня:

Від дня зимового сонцестояння люди намагалися вести спостереження за річним циклом: кожний наступний день відповідав погоді чергового місяця. Тому протягом дванадцяти днів запам'ятовували примхи погоди, щоб визначити, яким буде рік.

Сонячний день обіцяє морози в свята та тепле літо; сніг або заметіль – гарний урожай, а тепла погода – холодну весну. Зоряна ніч віщує багато ягід, а якщо кішка дере стіни, буде хуртовина, якщо згорнулась клубочком – морози.