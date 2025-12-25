Бригади 7 корпусу ДШВ доставили різдвяні страви бійцям на передовій

Бригади 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України організували у Святвечір приготування та доставку різдвяних страв для бійців, які виконують бойові завдання на передовій.

"Святкові посилки були доставлені у райони Покровська, Мирнограда, Добропілля, Кіндратівки, Яструбиного, Миколаївки та Ізюма", - повідомляється в телеграм-каналі 7 корпусу ДШВ.

Доставка здійснювалася в умовах ускладненої логістики та активної протидії противника. "Незважаючи на це, посилки доправлялися як автотранспортом, так і за допомогою безпілотних літальних апаратів, зокрема важких бомберів, безпосередньо на позиції підрозділів. Завдяки спільним зусиллям, бійці на нулі зустріли Різдво зі святковою кутею та гарячою їжею. Навіть у найскладніших умовах важливо зберігати єдність та відчуття свята", - йдеться в повідомленні.