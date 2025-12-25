Буданов з нагоди Різдва закликав українців "горою стояти один за одного"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що дванадцятий рік поспіль Україна зустрічає Різдво в умовах війни проти РФ, закликав українців "горою стояти один за одного".

"Уже дванадцятий рік поспіль Україна зустрічає Різдво в умовах війни проти росії. Для багатьох українських родин це означає, що за святковим столом когось дуже бракуватиме. Тих, хто прямо в цю хвилину знищує московське зло ― тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі. Тих, хто дбає про чистоту неба, аби було видно різдвяну зорю. Тих, хто прямо в цю хвилину когось рятує ― заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани. Тих, хто в полоні чекає повернення до рідної України", - наводить слова Буданова пресслужба ГУР.

За словами начальника розвідки, у Різдво Христове "важливо згадати, що ми, українці, ― велика сім’я".

"У нас немає іншого дому, крім України. Людяність ― наша національна риса. Нам найдорожчі ― наші традиції, мова й культура, наша земля. Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх. Маємо горою стояти один за одного, підтримувати близьких, бути відповідальними громадянами, відганяти зневіру. Тоді нам стане під силу здолати все", - закликав він.

Буданов додав, що Різдво Христове ― "символ любові й надії на світле майбутнє, ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде!"