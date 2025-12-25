Інтерфакс-Україна
Події
16:24 25.12.2025

Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм.

"На жаль, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла своїх жорстоких ударів по Україні, по енергетиці, по наших людях. У багатьох наших містах і селах діють графіки відключень світла", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови.

Президент зазначив, що сьогодні вдень Росія знову завдає ударів по містах на Сході України.

"І в Чернігові фактично в час нашої розмови з патріархом надавали допомогу пораненим від влучання російського дрона у звичайний житловий будинок", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час розмови з патріархом прозвучала дуже правильна оцінка: "на жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять".

"Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості", - наголосив глава держави.

"Будемо протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває", - додав він.

Зеленський подякував за готовність патріарха Варфоломія й надалі допомагати всім мирним зусиллям.

Теги: #варфоломій #різдво #зеленський

