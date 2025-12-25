Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та призвав ворогуючи сторони розпочати прямі переговори про встановлення миру, про це понтифік сказав у своєму Різдвяному посланні Urbi et Orbi.

"Ми особливо молимося за страждаючий український народ: нехай замовкне шум зброї і нехай сторони конфлікту, підтримані зобов’язаннями міжнародної спільноти, знайдуть мужність для щирого, прямого і поважного діалогу, - зазначив Лев XIV у посланні, яке зачитав з балкона собору Святого Петра у Ватикані.

Говорячи про інші регіони планети, папа висловив підтримку християнам на Близькому Сході і закликав до "справедливості, миру і стабільності для Лівану, Палестини, Ізраїлю і Сирії". У посланні понтифік також згадав про страждання людей у Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо, Демократичній Республіці Конго, Гаїті, М’янмі, Таїланді та Камбоджі.

Раніше повідомлялось, що Папа Римський Лев XIV, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що засмучений тим фактом, що Росія відхилила пропозицію про Різдвяне перемир’я, передає Vatican News.