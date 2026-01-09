Інтерфакс-Україна
Події
13:05 09.01.2026

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні
Фото: https://www.vaticannews.va/uk.html

Голова Католицької церкви, Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні та засудив бомбардування лікарень і енергетичної інфраструктури. Про це він сказав у щорічній промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, повідомляє Vatican News.

У своїй промові, присвяченій оглядові міжнародної панорами, Лев XIV, серед іншого, наголосив, що "гордість затемнює дійсність", і не випадково "у корені кожного конфлікту завжди є гордість".

"Ми бачимо це в багатьох контекстах, починаючи з війни, що триває в Україні, та страждань, яких зазнає цивільне населення. Перед лицем цієї трагічної ситуації Святий Престол наголошує на нагальній необхідності негайного припинення вогню та діалогу, спонуканого щирими пошуками шляхів, які ведуть до миру. Я звертаюся з невідкладним закликом до міжнародної спільноти не відступати від свого зобов’язання шукати справедливі та тривалі рішення, які захистять найуразливіших і повернуть надію стражденному населенню", – сказав Лев XIV.

Папа наголосив на першочерговості міжнародного гуманітарного права, а також на повній готовності Святого Престолу підтримати "будь-яку ініціативу, що сприяє мирові та злагоді".

"Гуманітарне право… є зобов’язанням, яке держави взяли на себе. Воно повинно завжди переважати над примхами воюючих сторін, щоб пом’якшити руйнівні наслідки війни... Не можна замовчувати, що руйнування лікарень, енергетичної інфраструктури, житла та місць, необхідних для повсякденного життя, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосив Лев XIV, додаючи, що "Святий Престол рішуче засуджує будь-які форми втягування цивільного населення у військові операції". 

Теги: #папа_римський

