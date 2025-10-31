Інтерфакс-Україна
16:50 31.10.2025

Картину "Молитва" сучасного українського художника передадуть Папі Римському

У київському костелі святого Миколая у вівторок, 4 листопада, відбудеться презентація картини "Молитва" (2025 р.) сучасного українського художника Івана Волошина.

Після показу у храмі картину буде передано Папі Римському Леву XIV "як символ духовної сили, боротьби і незламності українського народу, а також як знак віри і стійкості парафії святого Миколая у відстоюванні свого храму", йдеться на сайті Римсько-католицької церкви в Україні.

Картина зображує українського військового в момент молитви — символ поєднання захисту Батьківщини та глибокої духовності, що єднає усіх, хто нині боронить Україну на різних фронтах.

"Ця картина для нас має особливе значення, — говорить настоятель костелу, отець Павло Вишковський ОМІ. — Багато наших парафіян, їхніх близьких і друзів сьогодні боронять Україну на фронті. Ми ж на своєму — духовному фронті — боремось за порятунок костелу. Ми боремось за те, щоб не дозволити чиновникам знищити те, що не зміг знищити ворог. Ми боремось за віру".

Боротьба за повернення костелу святого Миколая парафіяльній спільноті триває понад 30 років. Незважаючи на судове рішення, яке зобов’язало Міністерство культури передати храм релігійній громаді, міністерство подало заяву до суду про відстрочку виконання рішення, а постанови про відкриття виконавчого провадження, за повідомленням громади, досі ніде не видно.

Теги: #картина #костел_св_миколая #папа_римський

