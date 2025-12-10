Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

Фото: https://www.vaticannews.va/uk.html

Папа Римський Лев XIV вважає, що президент США Дональд Трамп своїми діями послабляє "справжній союз між Європою та Сполученими Штатами", повідомляє Sky News.

Так Папа Римський Лев XIV прокоментував останні висловлювання Дональда Трампа, де він сказав, що Європа перебуває в занепаді та має слабких лідерів. "Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами", - додав він.

Далі він прямо посилався на президента США: "Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому".

На запитання, чи вважає він запропонований США "мирний план" для України справедливим, Лев XIV відповів, що воліє не коментувати його зміст.

Раніше Sky News наводив висловлювання Трампа щодо європейських союзників Києва: вони "говорять, але не виробляють... а війна просто триває і триває". Трамп сказав: "Я знаю хороших лідерів. Я знаю поганих лідерів. Я знаю розумних. Я знаю дурних. Бувають і справді дурні". "Але вони погано справляються. Європа погано справляється з багатьма питаннями".