Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти - Єрмак

Папа Римський Лев XIV у зверненні до вірян в неділю закликав до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру для України за участю міжнародної спільноти, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Телеграм.

"У сьогоднішньому зверненні після молитви "Ангел Господній" Папа знову нагадав світу про страждання українського народу, про загиблих і поранених через російські удари. Його слова про милосердя, про заклик не залишатися байдужими та допомагати конкретними діями — це голос, який лунає проти війни й байдужості", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

"Особливо важливим є заклик Святішого Отця до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру за участю міжнародної спільноти. Це чіткий сигнал, що світ має чинити тиск саме на Москву, яка розпочала цю війну і досі відмовляється її завершити. Росія повинна припинити терор і зробити реальні кроки для зупинення вбивств та розпочати перемовини", - підкреслив Єрмак.