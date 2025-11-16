Сибіга подякував Папі Римському Леву XIV за його молитви за Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив подяку Папі Римському Леву XIV за його молитви.

"Ми вдячні @Pontifex за його молитви та співчуття до українського народу після жорстокого удару Росії по Києву. Ми цінуємо заклик понтифіка не звикати до цього терору", - написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, "важливо, щоб світ об'єднався у вимозі до агресора зупинити цю війну".

Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок недавніх обстрілів.

Лев XIV написав, що "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".

"Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів", – додав він.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими і закликає не звикати до війни та руйнувань.

"Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні", – підсумував він.