Петиція із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в столичному метрополітені не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 3 листопада 2025 року і станом на 2 січня петиція набрала 1,8 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Станція метро "Герцена" повинна була відкритись у далекому 2000-му році разом зі станцією "Дорогожичі", але тодішня міська адміністрація захотіла "зекономити" та відкинула ідею в далеку скриньку. Зараз, завдяки чинному голові Києва, добудовується метро на Виноградар. Пропоную КМДА знову розглянути добудову станції між "Лукʼянівській" та "Дорогожичами", - йшлося у петиції.

На думку автора, пасажиропотік у даному районі столиці достатній: обласна лікарня, три факультети КНУ імені Тараса Шевченка та 2 гуртожитки, корпус КНЕУ імені Вадима Гетьмана, інноваційний парк "Unit City" та житлова забудова.

Станцію "Герцена" на Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену планували побудувати у середині 1990-х між станціями "Лук'янівська" та "Дорогожичі" поблизу перетину вулиць Герцена і Академіка Ромоданова.