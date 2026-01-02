Інтерфакс-Україна
Події
11:28 02.01.2026

УЧХ допоміг жителям Запоріжжя після ударів російських БпЛА

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим на локаціях, які зазнали пошкоджень від ударів російських дронів вночі в Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з усіма оперативними службами працював на місці чергової атаки по Запоріжжю. Волонтери надавали допомогу на всіх місцях влучань", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Першу домедичну допомогу отримали чотири людини, а психологічну підтримку волонтери надали 14 постраждалим та їхнім близьким.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю Запоріжжя перебував під атакою російських БпЛА.

За інформацією ДСНС України, минулої ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок першої хвилі атаки виникло три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі. Від другого удару було пошкоджено торгівельний центр.

 

