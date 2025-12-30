Інтерфакс-Україна
Події
12:01 30.12.2025

Сибіга: Росія не надала доказів звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна", бо атаки не було

2 хв читати
Сибіга: Росія не надала доказів звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна", бо атаки не було

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви урядів Об’єднаних Арабських Еміратів, Індії та Пакистану, в яких вони висловили занепокоєння щодо "атаки, якої ніколи не було", зазначивши, що за минулу добу Росія не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна".

"Минув майже день, а Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна". І не надасть. Бо таких доказів немає. Ніякої атаки не було. Ми були розчаровані й стурбовані заявами Еміратів, Індії та Пакистану, в яких вони висловили занепокоєння щодо атаки, якої ніколи не було. Це ще більш дивно, враховуючи, що всі три держави не випустили жодних офіційних заяв, коли 7 вересня 2025 року справжня російська ракета влучила в справжню будівлю українського уряду", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія "має довгу історію неправдивих заяв".

"Росія має довгу історію неправдивих заяв — це їхня фірмова тактика. Наприклад, на початку 2022 року Росія заявляла, що не буде атакувати Україну. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету. Такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише грають на руку російській пропаганді та заохочують Москву до нових звірств і брехні", - наголосив міністр.

Сибіга закликав всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені заяви, оскільки це підриває "конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед".

Теги: #атака_на_путіна #реакція #сибіга

