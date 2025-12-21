Росія Путіна не відрізняється від ІДІЛ чи "Хамас" – Сибіга про депортацію цивільних в РФ

Фото: https://www.facebook.com

Україна вимагає повернути 50 депортованих жителів Сумської області і тисячі інших цивільних, включно з дітьми, заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Заяву міністр опублікував на платформі X у неділю.

"Російські окупанти викрали п'ять десятків цивільних осіб, переважно літніх жінок, з маленького українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними нападами Росія Путіна демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ, "Боко Харам" чи "Хамас", - написав Сибіга на X.

"Ми вимагаємо повернути наших цивільних заручників додому. Ці п'ятдесят осіб та тисячі інших цивільних осіб, примусово депортованих до Росії, включаючи українських дітей", - заявив Сибіга.

Він закликав держави та міжнародні організації приєднатися до України у вимозі "звільнення невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок".

За словами міністра "цей воєнний злочин вже переслідується в Україні і повинен отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні".

"Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією. Ось чому Україна потребує справжнього, тривалого миру. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - наголосив Сибіга в заяві на X.

Як повідомлялося, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, що на кордоні з Росією. Після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.