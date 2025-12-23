Сибіга: Росію необхідно змусити до миру за допомогою колективної трансатлантичної сили

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Замість різдвяного перемир'я або просування на шляху до миру, Росія вранці у вівторок, 23 грудня, розпочала чергову масовану атаку на Україну, вказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У Київській області загинула літня жінка, а в Житомирській області – 4-річна дитина. У Хмельницькій області, за повідомленнями, загинула одна людина. Ще більше людей отримали поранення щонайменше в дев'яти регіонах країни. Основними цілями стали енергетична система та критична цивільна інфраструктура. Москва не приховує своїх геноцидних намірів, навмисно готуючи удари по енергетичній інфраструктурі, коли температура падає", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що поки світ готується до різдвяних свят, Україна захищає себе, свою свободу і свій народ, а також мир і стабільність у всьому трансатлантичному регіоні від російського варварства та агресії.

"Росію необхідно змусити до миру за допомогою колективної трансатлантичної сили. Цього можна досягти шляхом збільшення вартості продовження цієї війни для агресора", - резюмував міністр.