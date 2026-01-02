Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Підрив Каховського водосховища - не лише знищення гідротехнічного об’єкта, а й втрата системоутворювального елемента водної, аграрної та енергетичної інфраструктури півдня України, зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

"Тому ми розглядаємо не лише питання можливого відновлення, а й нову модель водокористування півдня України, більш адаптовану до змін клімату та реальних потреб регіону", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, прямі економічні збитки від руйнування становлять близько $2,79 млрд, а загальний збиток сягає понад $11 млрд. Для компенсації наслідків уряд, зокрема, ухвалив рішення про будівництво водогонів у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ці заходи повинні допомогти відновити доступ до води, забезпечити умови для сільського господарства та стабілізувати ситуацію з водопостачанням у південних областях України.

Соболев зазначив, що питання повноцінного відновлення Каховської ГЕС суттєво ускладнюється безпековими факторами. Тимчасова окупація лівобережжя Дніпра унеможливлює проведення масштабних інженерних робіт і залучення довгострокових інвестицій.

"За таких умов реалізація проєктів з відбудови гідротехнічних споруд або створення нових капіталомістких об’єктів не може розглядатися до відновлення контролю України над усією прилеглою територією та забезпечення належного рівня безпеки", - підкреслив міністр.