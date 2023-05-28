Події

15:43 28.05.2023

Один із нічних "шахедів" було знищено з артилерійського катера в Київському водосховищі

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Випущений російськими окупантами ударний безпілотний літальний апарат "Шахед-136" було збито в акваторії Київського водосховища на північ від української столиці в ніч на неділю, повідомляють на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"Під час ракетної небезпеки один з артилерійських катерів річкової флотилії ВМС в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА. Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Повітряні сили ЗСУ знищили 52 з 54 "Шахедів", які атакували Україну в ніч на неділю. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, головним чином на Київ та Київську область.

У Києві пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі та понад шість автомобілів. Загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей поранені. 

Теги: #водосховище #шахеди

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