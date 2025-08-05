В російських ударних дронах виявляють індійські компоненти - Єрмак

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В російських ударних дронах виявляють індійські компоненти, необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань. Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

До повідомлення керівник ОП прикріпив статтю Hindustan Times, у якій ознайомлені джерела повідомили, що Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами.