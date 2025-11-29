Інтерфакс-Україна
Події
09:25 29.11.2025

Єрмак: Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна й порядна людина

Єрмак: Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна й порядна людина
Фото: https://www.president.gov.ua

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак який до п’ятниці обіймав посаду, повідомив газеті The New York Post, що вирушає на фронт невдовзі після подання у відставку та проведеного в його будинку обшуку Національним антикорупційним бюро.

"Я їду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна й порядна людина", — заявив Єрмак у текстовому повідомленні. Він також вибачився, якщо більше не відповідатиме на дзвінки, не уточнивши, коли саме та яким чином має намір вирушити на лінію бойових дій.

За словами Єрмака, він "служив Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року", та додав: "Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні". У іншому повідомленні він зазначив, що "зганьблений" і що "не хоче створювати проблем Зеленському".

"Мене нудить від бруду, який спрямували проти мене, і ще більше — від браку підтримки з боку тих, хто знає правду", - зазначив він у повідомленні.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила газеті, що обшуки в домі Єрмака справді проводили, але "подальших процесуальних дій не здійснювали". За її словами, Єрмак подав у відставку, тому що хотів припинити спекуляції.

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ Nº868/2025 про звільнення ермака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Після цього Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що РФ "дуже хоче, щоб Україна робила помилки", але з боку України іх не буде. Втратимо єдність - ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. захищаємо Україну", - зазначив президент

