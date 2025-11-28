Інтерфакс-Україна
Політика
20:03 28.11.2025

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив за відставку діючого складу Кабінету міністрів України та формування нової коаліції у Верховній Раді України, коментуючи відставку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"За Єрмаком має піти і… тиск на правоохоронців, використання санкцій як інструмент рейдерства, інформаційне кілерство анонімних телеграм-каналів та системних фейків. Так само має піти і скомпрометований уряд. Натомість має запрацювати те, що будує державу: Конституція", - написав Порошенко у Facebook у п'ятницю ввечері.

Коментуючи вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому той заявив про важливість єдності всередині країни, лідер "Євросолідарності" написав: "Єдність потрібна. Не декоративна, а реальна. Єдність довкола України та європейських цінностей. І настав час, щоб це слово стало дією".

"Відповідаючи на заклик до єдності, хочу підкреслити — нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція. Яка відповідно до Конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в надскладних умовах", - додав Порошенко.

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ №868/2025 про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко та голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія виступили з заявами, в яких підтримали відставку Єрмака.

Після цього Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що РФ "дуже хоче, щоб Україна робила помилки", але з боку України їх не буде. "Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну", - зазначив президент.

12 листопада Порошенко на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики, у якому фігурували представники влади закликав до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді. "Скомпроментований уряд має піти у відставку, а парламент має сформувати нову коаліцію. Яка в свою чергу призначить уряд – не за критеріями особистої лояльності чи політичної приналежності, а на засадах професіоналізму, патріотизму та відповідальності. Уряд, здатний протистояти викликам, які стоять перед державою", – зазначив він.

 

