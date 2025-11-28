Інтерфакс-Україна
Політика
19:18 28.11.2025

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

1 хв читати
Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією
Фото: elements.envato.com

В Європейській комісії відомо про відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака та констатують, що будь-які розслідування демонструють діяльність антикорупційних органів в Україні, адже боротьба з корупцією є центральним елементом для вступу в Європейський союз.

"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП, а також про відставку керівника Офісу Президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні", - прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" речник Європейської комісії Гійом Мерсьє останній розвиток подій в Україні, зокрема, відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він наголосив, що боротьба з корупцією "була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання".

"Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу. Вона вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - сказав Мерсьє.

Теги: #єрмак #єк #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 28.11.2025
Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

20:03 28.11.2025
"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

19:29 28.11.2025
"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

19:07 28.11.2025
Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

17:58 28.11.2025
Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

17:27 28.11.2025
Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

15:02 28.11.2025
Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

12:38 28.11.2025
Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

10:26 28.11.2025
НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

10:01 28.11.2025
Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

Безпека України може визначатися лише із залученням України - Зеленський після розмови зі Стуббом

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

Расмуссен закликав Європу не чекати на США та розмістити до 20 тис. військ за лінією фронту України й створити повітряний щит

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА