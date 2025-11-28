Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

Фото: elements.envato.com

В Європейській комісії відомо про відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака та констатують, що будь-які розслідування демонструють діяльність антикорупційних органів в Україні, адже боротьба з корупцією є центральним елементом для вступу в Європейський союз.

"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП, а також про відставку керівника Офісу Президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні", - прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" речник Європейської комісії Гійом Мерсьє останній розвиток подій в Україні, зокрема, відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він наголосив, що боротьба з корупцією "була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання".

"Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу. Вона вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - сказав Мерсьє.