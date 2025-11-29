Відставка голови Офісу президента не повинна стати імітацією змін - Фріз

Відставка голови Офісу президента не повинна стати імітацією змін, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Головне у звільненні голови Офісу президента Андрія Єрмака, щоб відставка була реальною, а не публічно гучною за змістом і порожньою по суті. Тобто, коли система, яка породила схематози і корупцію в різних державних сферах лише публічно міняє обгортку, але зберігає свою керованість просто відтепер, так би мовити, з "сірої зони". Тому НАБУ та САП мають довести справу Мідаса до суду і всі причетні мають отримати вироки. Політичний (вирок - ІФ-У) вони вже отримали, тепер справа за кримінальним", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Фріз зазначила, що посада голови Офісу президента передбачає організацію діяльності президента, а не особисту кар'єру якогось посадовця.

"Це технічна, марудна, якщо повезе - фахова робота на президента. Тому, призначення на цю посаду - виключно власна зона відповідальності президента. І перший голова офісу (Андрій Богдан - ІФ-У), і другий (Єрмак - ІФ-У) "злітали" з неї фатально. Але президент зацікавлений перекрити весь негатив навколо цього, наприклад, ефектним призначенням чи то військового, чи то дипломата, щоб зняти на певний період низку питань", - наголосила народна депутатка.