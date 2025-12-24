Інтерфакс-Україна
Політика
14:25 24.12.2025

"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції

2 хв читати
"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції
Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді вітає початок обговорення пунктів проєктів плану з припинення війни, зміст яких був оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським під час спілкування з журналістами у вівторок, і наголошує на неприпустимості проведення виборів в країні до скасування воєнного стану, а також проведення референдуму щодо територіальної цілісності України.

"Тема представленого Президентом "плану з 20 пунктів" потребує чесної розмови по суті, і добре, що вона починається… Мир можливий лише тоді, коли він починається із захисту людського життя, спирається на право і завершується справедливістю. Це і є шлях, який ми вважаємо єдино правильним для України", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили у середу.

При цьому у фракції наголошують "на категоричній неприйнятності будь-яких виборів під час воєнного стану, бо такі вибори, які не відповідатимуть європейським стандартам, не посилять, а навпаки – послаблять легітимність влади".

"Послідовність реалізації плану, коли він буде остаточно погоджений, на нашу думку, має бути такою. По-перше, припинення вогню. Україна має перестати втрачати людей. Це не фінальний акорд мирного плану, а його перший пункт… По-друге, наступним кроком після зупинки вогню має стати скасування воєнного стану, або його непродовження… Тоді виникнуть умови для вільних і демократичних виборів… По-третє, Угоду має підписати Президент, за окремими її пунктами – звернутися по ратифікацію до Верховної Ради", - йдеться в заяві.

Також у фракції наголошують, що "референдум щодо територіальних змін України є неможливим як з правової, так і з моральної точки зору", оскільки суверенітет і територіальна цілісність держави не є предметом торгу.

"Сьогодні наші думки також із тими родинами, які втратили рідних унаслідок агресивної війни, розв’язаної Росією проти України. Цей біль не має строку давності. Росія мусить понести повну відповідальність за злочини проти українського народу — політичну, правову й історичну. І виплатити репарації", - наголошується в документі.

У "Євросолідарності" також застерігають від фальсифікації виборів, які можуть бути проведені після припинення бойових дій. "Тому ми не просто проти дистанційного електронного голосування – ми будемо боротися проти такої технології усіма доступними нам засобами", - заявили у фракції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни РФ проти України. Проєкт, зокрема, передбачає угоду про ненапад між РФ та Україною, міцні гарантії безпеки, членство в ЄС, угоду про вільну торгівлю зі США, пакет глобального розвитку країни, контроль над територіями за поточною лінією зіткнення, контроль над ЗАЕС, чисельні ратифікації в парламентах, а також вибори в Україні якомога швидше після підписання угоди.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2025/12/24/zayava-frakcziyi-yevropejska-solidarnist-6/

Теги: #європейська_солідарність #план #мир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 22.12.2025
Корпорація "Еталон" планує вихід на ринок вантажівок повною масою до 3,5 тонни

Корпорація "Еталон" планує вихід на ринок вантажівок повною масою до 3,5 тонни

11:26 22.12.2025
Ефективними гарантіями безпеки є лише членство в НАТО, гарантії 5-ї статті та оборонне партнерство - Порошенко

Ефективними гарантіями безпеки є лише членство в НАТО, гарантії 5-ї статті та оборонне партнерство - Порошенко

10:40 22.12.2025
Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

13:55 19.12.2025
Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

13:41 16.12.2025
Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

08:52 16.12.2025
Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

05:12 16.12.2025
Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

00:12 16.12.2025
Макрон закликав Росію зробити вибір на користь миру в Україні

Макрон закликав Росію зробити вибір на користь миру в Україні

21:19 15.12.2025
Туск: Є багато ознак того, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні ми будемо на крок ближче до миру

Туск: Є багато ознак того, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні ми будемо на крок ближче до миру

19:28 15.12.2025
Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

ОСТАННЄ

Два комітети Ради рекомендують профільним міністерствам робити екологічні оцінки при будівництві ВЕС — Климпуш-Цинцадзе

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

Порошенко: РФ вже стирається, Україні треба бути міцніше та відповідальніше, щоб не стертися раніше

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

"Євросолідарність" ініціює зупинку конкурсу на 109 млн грн для каналів телемарафону, щоб спрямувати ці кошти на ЗСУ - заява

Раді пропонують удосконалити конституційну процедуру - законопроєкт

ЦВК: Вибори можуть відбутися тільки за умов безпеки та відповідних законодавчих змін, наразі м'яч на боці Ради

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА