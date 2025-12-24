"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді вітає початок обговорення пунктів проєктів плану з припинення війни, зміст яких був оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським під час спілкування з журналістами у вівторок, і наголошує на неприпустимості проведення виборів в країні до скасування воєнного стану, а також проведення референдуму щодо територіальної цілісності України.

"Тема представленого Президентом "плану з 20 пунктів" потребує чесної розмови по суті, і добре, що вона починається… Мир можливий лише тоді, коли він починається із захисту людського життя, спирається на право і завершується справедливістю. Це і є шлях, який ми вважаємо єдино правильним для України", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили у середу.

При цьому у фракції наголошують "на категоричній неприйнятності будь-яких виборів під час воєнного стану, бо такі вибори, які не відповідатимуть європейським стандартам, не посилять, а навпаки – послаблять легітимність влади".

"Послідовність реалізації плану, коли він буде остаточно погоджений, на нашу думку, має бути такою. По-перше, припинення вогню. Україна має перестати втрачати людей. Це не фінальний акорд мирного плану, а його перший пункт… По-друге, наступним кроком після зупинки вогню має стати скасування воєнного стану, або його непродовження… Тоді виникнуть умови для вільних і демократичних виборів… По-третє, Угоду має підписати Президент, за окремими її пунктами – звернутися по ратифікацію до Верховної Ради", - йдеться в заяві.

Також у фракції наголошують, що "референдум щодо територіальних змін України є неможливим як з правової, так і з моральної точки зору", оскільки суверенітет і територіальна цілісність держави не є предметом торгу.

"Сьогодні наші думки також із тими родинами, які втратили рідних унаслідок агресивної війни, розв’язаної Росією проти України. Цей біль не має строку давності. Росія мусить понести повну відповідальність за злочини проти українського народу — політичну, правову й історичну. І виплатити репарації", - наголошується в документі.

У "Євросолідарності" також застерігають від фальсифікації виборів, які можуть бути проведені після припинення бойових дій. "Тому ми не просто проти дистанційного електронного голосування – ми будемо боротися проти такої технології усіма доступними нам засобами", - заявили у фракції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни РФ проти України. Проєкт, зокрема, передбачає угоду про ненапад між РФ та Україною, міцні гарантії безпеки, членство в ЄС, угоду про вільну торгівлю зі США, пакет глобального розвитку країни, контроль над територіями за поточною лінією зіткнення, контроль над ЗАЕС, чисельні ратифікації в парламентах, а також вибори в Україні якомога швидше після підписання угоди.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2025/12/24/zayava-frakcziyi-yevropejska-solidarnist-6/