У Єрмака під час обшуків вилучили кілька телефонів та ноутбуків – ЗМІ

Фото: https://www.pravda.com.ua

Правоохоронці під час обшуків у колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака вилучили кілька телефонів та ноутбуків, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Кажуть, що були вилучені декілька девайсів – телефонів, ноутбуків. І, власне, вміст цього всього, наскільки ми розуміємо наразі вивчається", - розповів журналіст Михайло Ткач.

Він зазначив, що обшуки почалися близько 6 ранку.

"Близько 6 ранку співробітники НАБУ і САП зайшли чи пробували зайти на територію урядового кварталу –там були певні питання, тому що їх не пропускали, – зрештою вони пішли напролом, не стали чекати. Була інформація Дзеркала тижня, що обшуки відбувалися в Офісі президента, зокрема, на робочому місці Єрмака, і в помешканні десь поблизу Адміністрації президента. Наші джерела у правоохоронних органах не підтверджують обшуки в ОП, але підтверджують обшуки за місцем проживання пана Єрмака", – пояснив Ткач.

Він також зазначив, що, за даними його джерел, обшуки закінчились десь в обід.

"Усе закінчилось десь годині о другій і перейшло до вивчення цих гаджетів, девайсів", – підсумував Ткач.

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ Nº868/2025 про звільнення ермака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Після цього Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що РФ "дуже хоче, щоб Україна робила помилки", але з боку України іх не буде. Втратимо єдність - ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. захищаємо Україну", - зазначив президент.