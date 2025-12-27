УДО стверджує, що діяло відповідно до чинного законодавства щодо працівників НАБУ

Управління державної охорони України стверджує, що його співробітники діяли законно щодо працівників НАБУ у суботу в Києві.

"Відповідно до чинного законодавства, Управління державної охорони України в умовах воєнного стану здійснює заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві. Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України", - зазначило УДО у Facebook.

Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу, стверджує УДО.

Раніш у суботу Національне антикорупційне бюро повідомило, що співробітники УДО чинили спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України.