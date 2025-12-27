Інтерфакс-Україна
Події
17:22 27.12.2025

УДО стверджує, що діяло відповідно до чинного законодавства щодо працівників НАБУ

1 хв читати
УДО стверджує, що діяло відповідно до чинного законодавства щодо працівників НАБУ

Управління державної охорони України стверджує, що його співробітники діяли законно щодо працівників НАБУ у суботу в Києві.

"Відповідно до чинного законодавства, Управління державної охорони України в умовах воєнного стану здійснює заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві. Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України", - зазначило УДО у Facebook.

Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу, стверджує УДО.

Раніш у суботу Національне антикорупційне бюро повідомило, що співробітники УДО чинили спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України.

Теги: #удо #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 27.12.2025
Співробітники Управління держохорони чинять спротив працівникам НАБУ

Співробітники Управління держохорони чинять спротив працівникам НАБУ

12:44 27.12.2025
Злочинну групу із числа нардепів викрито на отриманні неправомірної вигоди за голосування - НАБУ

Злочинну групу із числа нардепів викрито на отриманні неправомірної вигоди за голосування - НАБУ

16:28 22.12.2025
Фігуранти справи Міндіча-Галущенка легалізовували вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині – ЗМІ

Фігуранти справи Міндіча-Галущенка легалізовували вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині – ЗМІ

12:38 19.12.2025
НАБУ: завершено слідство в справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині

НАБУ: завершено слідство в справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині

00:14 31.08.2025
УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо відмови Парубію в держохороні

УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо відмови Парубію в держохороні

17:28 31.05.2025
На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

11:23 28.04.2025
Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

17:14 15.03.2025
Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

20:57 15.01.2025
День Управління держохорони відзначатимуть в Україні 15 січня - указ

День Управління держохорони відзначатимуть в Україні 15 січня - указ

21:13 30.09.2024
Тимчасові обмеження дорожнього руху діятимуть у Києві 1 жовтня

Тимчасові обмеження дорожнього руху діятимуть у Києві 1 жовтня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

ОСТАННЄ

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

Система "е-ТТН" відтепер доступна в Україні – заступник міністра

РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

Нєбитов: Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА