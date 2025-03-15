Інтерфакс-Україна

Події

17:14 15.03.2025

Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

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Печерський районний суд Києва в ніч на суботу взяв під варту з заставою 400 млн грн ексзаступника начальника Управління держохорони (УДО) Вадима Чучковського, повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Від нього вимагають дати показання на Порошенка (лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України у 2014-19рр Петро Порошенко - ІФ-У): що ніби на його наказ той зустрічав літак з Москви з "грошима на вибори" в кінці березня 2019 року", - написав Новіков у Facebook.

При цьому він послався на відео, яке, за його твержденням, за всіма ознаками було зняте ФСБ РФ в російськму аеропорті Шереметьєво у 2019 році, на якому невідомі люди передають кілька валіз готівкових коштів начебто на проведення виборів. В Києві частину з них забрав ще один невідомий, слідство стверджує, що це був саме Чучковський.

"Чучковського допитали, коли він відмовився оговорювати себе, свого колишнього керівника Федорова і Порошенка, зʼявився рапорт, що по оперативним даним Чучковський і Федоров готуються знищити речові докази, тому потрібен невідкладний обшук без санкції суду. Такі невідкладні обшуки через 6 років після подій – завжди були фірмовим стилем саме ФСБ. Нічого цікавого не знайшли, але ніхто не очікував знайти", - написав Новіков.

За його словами, Чучковського затримали і повідомили про підозру за ст.426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою особою службових повноважень).

"Це і застава в 500 млн (суд гуманно знизив до 400) – чіткий меседж: скажи, що виконував наказ і тоді відпустимо. Така сама історія була в 2021 з підозрою заступнику міноборони генералу Павловському і директору "Кузні на Рибальському" Шандрі, яким також призначити заставу 475 і 444 млн.грн. і також вимагали показань на Порошенка. Павловський потім навіть виграв в ЄСПЧ справу про свій арешт. Про цю історію після 2022 взагалі забули, але ми пам’ятаємо. Зараз повторюється те саме", - додав Новіков.

Теги: #чучковський #арешт #удо #порошенко

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