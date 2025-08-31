УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо нібито відмови Парубію в держохороні

Колишні чиновники після завершення повноважень мають право на державну охорону протягом одного року, якщо щодо них немає обвинувального вироку суду, повідомляє пресслужба Управління держохорони.

"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом ОДНОГО РОКУ, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них". Управління державної охорони України виконує завдання виключно в рамках діючого законодавства", - ідеться в повідомленні в Facebook.

Так, відповідно до статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року, в місцях постійного і тимчасового перебування, забезпечується безпека:

голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра, голови Конституційного Суду, голови Верховного Суду, першого заступника голови Верховної Ради, першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ, генерального прокурора, міністра оборони, заступника голови Верховної Ради.

У відомстві зазначили, що протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб, також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом із ними або супроводжують їх.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація народного депутата фракції "Європейська солідарність" Володимира Ар’єва в ефірі телеканалу КИЇВ24, що за пів року до вбивства Парубій начебто звертався з проханням надати йому державну охорону, але йому відмовили.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив вбивство політика. Він заявив, що вбивство народного депутата, голови Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрія Парубія було ретельно підготовлене, Служба безпеки залучена до розслідування.

Пізніше керівники правоохоронних органів Львівщини на брифінгу заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько 8 пострілів у народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід.

30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у Парубія, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена"

Парубій - народний депутат 6-9 скликань, у 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Джерело: https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/1222718879894177