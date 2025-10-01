Андрій Парубій - Герой України

Те, що народ визнав вже давно, тепер офіційно визнане державою.

У найважчі дні Революції Гідності він заснував і координував Самооборону Майдану. Коли країні потрібна була єдність, він очолив Верховну Раду. Завжди тримав проукраїнський курс. Усе життя служив державі. Надихав побратимів та молоде покоління.

Для "Європейської Солідарності" він був не лише соратником, написав у Facebook лідер "Європейської солідарності". Він був другом, побратимом, другим номером у списку, символом сили і патріотизму.

Нема дня, коли ми не згадуємо про Андрія. Герой України — це про нього. І жодні інсинуації ніколи цього не змінять. Бо він був справжнім.

Вічна пам’ять Герою України Андрію Парубію.