Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:00 01.10.2025

Андрій Парубій - Герой України

1 хв читати
Андрій Парубій - Герой України

Те, що народ визнав вже давно, тепер офіційно визнане державою.

У найважчі дні Революції Гідності він заснував і координував Самооборону Майдану. Коли країні потрібна була єдність, він очолив Верховну Раду. Завжди тримав проукраїнський курс. Усе життя служив державі. Надихав побратимів та молоде покоління.

Для "Європейської Солідарності" він був не лише соратником, написав у Facebook лідер "Європейської солідарності". Він був другом, побратимом, другим номером у списку, символом сили і патріотизму.

Нема дня, коли ми не згадуємо про Андрія. Герой України — це про нього. І жодні інсинуації ніколи цього не змінять. Бо він був справжнім.

Вічна пам’ять Герою України Андрію Парубію.

Теги: #парубій #герой_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 01.10.2025
Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

11:06 18.09.2025
Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

11:30 11.09.2025
Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

21:17 08.09.2025
Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

16:36 04.09.2025
Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

12:40 04.09.2025
Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

12:02 03.09.2025
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

11:44 03.09.2025
Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

21:15 02.09.2025
Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

19:39 02.09.2025
Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Вийшов другий том антології сучасної драматургії - "Драма Панорама 2024"

Міжнародний досвід формує новий стандарт орендної нерухомості в Києві — Standard One

Укртелеком на FTTH Congress CEE 2025: розвиток оптики та уроки стійкості України

У Києві пройшла 19-та CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE

«Укрнафта» отримала спеціальну відзнаку Міноборони як партнер програми «Плюси» в Армія+

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag

Представники місцевої влади презентують досвід України у подоланні викликів внутрішнього переміщення на міжнародному форумі

Норвезька крона: як зміна курсу впливає на ціни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА