Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

Європейський парламент вшанував пам’ять Андрія Парубія хвилиною мовчання на початку пленарного засідання у Страсбурзі.

Голова Європарламенту Роберта Мецола, звертаючись до депутатів, наголосила, що війна в Україні триває, і Європа продовжує підтримувати український народ у прагненні до миру, гідності та справедливості.

"Ми були шоковані жахливим вбивством колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Такі трагедії посилюють нашу солідарність з українцями у їхній боротьбі за свободу та демократію", - заявила Мецола.

Народний депутат України Петро Порошенко, який перебуває у Страсбурзі, оприлюднив на сторінці у соцмережах відео з хвилиною мовчання та подякував євродепутатам за підтримку.

"Це визнання його ролі у боротьбі за свободу України та наше спільне європейське майбутнє. Дякую кожному євродепутату за підтримку цієї ініціативи. Ми разом у боротьбі проти російської навали. Вічна пам’ять Андрію," - написав політик.

Андрій Парубій - голова Верховної Ради восьмого скликання, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" - загинув у Львові два тижні тому. Його смерть сколихнула українське суспільство та міжнародну спільноту.