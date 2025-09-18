Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

Парламент підтримав запит до президента України про присвоєння колишньому голові Верховної Ради, народному депутату фракції "Європейська солідарність" Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Згідно з трансляцією пленарного засідання у четвер, "за" проголосувало 230 нардепів.

Петицію про надання звання Героя України (посмертно) народному депутату, колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію зареєстровали на сайті президента 2 вересня. Вона набрала необхідні 25 тис. підписів для розгляду президентом України.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.