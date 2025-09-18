Інтерфакс-Україна
Події
11:06 18.09.2025

Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

1 хв читати
Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

Парламент підтримав запит до президента України про присвоєння колишньому голові Верховної Ради, народному депутату фракції "Європейська солідарність" Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Згідно з трансляцією пленарного засідання у четвер, "за" проголосувало 230 нардепів.

Петицію про надання звання Героя України (посмертно) народному депутату, колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію зареєстровали на сайті президента 2 вересня. Вона набрала необхідні 25 тис. підписів для розгляду президентом України.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.

Теги: #парубій #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 18.09.2025
Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

10:27 16.09.2025
Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

17:50 12.09.2025
Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

11:30 11.09.2025
Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

21:17 08.09.2025
Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

16:36 04.09.2025
Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

12:40 04.09.2025
Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

18:53 03.09.2025
Рада хоче дозволити підприємствам ОПК приймати працівників без військово-облікових документів на випробувальний термін

Рада хоче дозволити підприємствам ОПК приймати працівників без військово-облікових документів на випробувальний термін

15:23 03.09.2025
Рада затвердила указ президента про примусове вилучення у резидентів РФ 1592 вагонів

Рада затвердила указ президента про примусове вилучення у резидентів РФ 1592 вагонів

15:10 03.09.2025
Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

Посол Данії Олє Егберг Міккельсен завершує дипмісію в Україні

Уряд Австралії знизив стелю цін на російську нафту, запровадив санкції проти 95 суден "тіньового флоту" - Єрмак

У Терапевтичному саду на ВДНГ в Києві висадять понад 12 тис. рослин - Мінветеранів

Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

Видавництво "Човен" через погрози скасувало презентацію книжки "Голоси BLM"

УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

Президент підписав закон про військового омбудсмана

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА