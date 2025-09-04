Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання звання Героя України (посмертно) народному депутату, колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію зареєстровано на сайте президента у четвер.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років. Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України", - зазначається у тексті петиції.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.