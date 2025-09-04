Інтерфакс-Україна
Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання звання Героя України (посмертно) народному депутату, колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію зареєстровано на сайте президента у четвер.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років. Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України", - зазначається у тексті петиції.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.

