Макрон: Починаючи з 6 січня в Парижі європейські країни візьмуть зобов’язання щодо захисту України

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні наголосив на необхідності захисту України та забезпечення справедливого та тривалого миру в Європі.

"Європейська оборона вже давно є предметом дискусій. Це вже почало відбуватися, і у 2026 році цей процес прискориться. Починаючи з 6 січня в Парижі, багато європейських держав та країн-союзників візьмуть на себе конкретні зобов’язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та тривалого миру на нашому європейському континенті", — зазначив Макрон.

Він додав, що війна на європейській землі триває майже чотири роки і спричиняє як міжнародну нестабільність, так і внутрішні труднощі в суспільствах європейських країн.

Як повідомляється, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч радників з національної безпеки країн Коаліції охочих 3 січня в Україні. Зустріч на рівні лідерів планується 6 січня у Франції.