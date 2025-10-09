Інтерфакс-Україна
Події
18:12 09.10.2025

Школи можуть використати гейміфіковані матеріали для уроків "Захист України"

Учителі предмета "Захист України" можуть скористатися новими навчальними матеріалами, створеними спеціалістами дистанційної школи Unicorn School за участю Сил оборони України, військових експертів, рятувальників, медиків і волонтерів, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Український інститут розвитку освіти надав навчально-методичному комплекту "Захист України 10–11 клас" гриф "Схвалено для використання в освітньому процесі". Матеріали відповідають модельній навчальній програмі "Захист України" й подані в гейміфікованому форматі — найлегшому для сприйняття та цікавому для школярів. Безплатний доступ можуть отримати як школи та вчителі, так і діти з батьками після реєстрації за посиланням", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що навчальні матеріали охоплюють такі теми: безпека під час обстрілів укриття, дії та тривожний рюкзак; тактика - початкові принципи, які важливо розуміти навіть цивільним; дрони та безпілотні системи; Збройні сили України - структура, функції, принципи; громадянська позиція; тактична медицина; OSINT та інформаційна безпека; сучасне озброєння; морально-психологічний дух; волонтерство; що означає бути громадянином - відповідальність і вибір.

"Схвалення нових матеріалів відбувається на тлі масштабного оновлення предмета. За рік "Захист України" пройшов значну трансформацію. Тепер замість щотижневих уроків старшокласники раз на місяць навчаються повний день у спеціальних осередках, які створено для кількох шкіл громади. Така модель забезпечує учням рівний доступ до сучасного обладнання", - нагадали у відомстві.

Як зазначалося, наразі в навчальних осередках "Захист України" займаються дві третини старшокласників (64%). Мета — до 2027 року охопити всіх учнів старшої школи. Також з 2027 року школярі зможуть обирати поглиблені спеціалізовані модулі — з керування дронами, інженерії, кібербезпеки та інших напрямів.

Теги: #матеріали #захист_україни #школи

