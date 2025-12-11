Інтерфакс-Україна
Події
15:31 11.12.2025

Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

Фото: Telegram @andriysadovyi

У Львові завершилося підсумкове річне засідання міністрів із питань європейських справ країн ЄС за участі 30 високопосадовців із 27 держав, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Говорили про головне – про подальші кроки щодо вступу України до ЄС. Україна виконала свою частину роботи: усі переговорні матеріали, по кожному кластеру і кожній сфері, уже наступного тижня будуть передані Раді ЄС. Європейські партнери підтвердили: технічно ЄС готовий рухатись далі, щойно буде політичне рішення", - написав Садовий в телеграм-каналі.

Окремо обговорювалася позиція Угорщини, яка ускладнює процес. Партнери запевнили, що добре розуміють ціну затримок і працюють над спільним рішенням.

"Наступні кроки теж визначені: верховенство права, демократія та інституції, внутрішній ринок, зовнішні відносини. ЄС і Україна погодили дорожню карту з реформ – це наш шлях до незворотного зближення з Європою. Членство України в ЄС названо частиною європейської архітектури безпеки. Стабільна й сильна Україна – це безпечна Європа. Процес вступу не зупинився. Навпаки – ми переходимо до нової, змістовнішої фази", - резюмував Садовий.

