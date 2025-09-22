Інтерфакс-Україна
Події
15:06 22.09.2025

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

15:06 22.09.2025
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Кабінет міністрів врегулював порядок передачі навчальної зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета "Захист України".

Згідно з повідомленням Міністерства оборони України, дане рішення сприятиме: покращенню якості підготовки громадян до національного спротиву та посилення військово-патріотичного виховання; створенню належної матеріально-технічної бази для проведення такої підготовки.

Теги: #кабмін #міноборони #захист_україни #зброя

