Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Кабінет міністрів врегулював порядок передачі навчальної зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета "Захист України".

Згідно з повідомленням Міністерства оборони України, дане рішення сприятиме: покращенню якості підготовки громадян до національного спротиву та посилення військово-патріотичного виховання; створенню належної матеріально-технічної бази для проведення такої підготовки.