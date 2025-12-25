Інтерфакс-Україна
Події
16:08 25.12.2025

У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

1 хв читати
У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною
Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятиме вітчизняна компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems; серед його задач - тактична розвідка, знищення противника та мінування.

"У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems масштабують виробництво дрона-бомбера "Лінза", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у четвер.

Повідомляється, що БпЛА "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км. БпЛА призначений для знищення особового складу і техніки противника та для мінування.

"Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття", - додали у Міноборони.

У повідомленні відомства зазначається, що міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв про підписання низки нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро.

Як повідомлялося, у наступному році Німеччина зобов’язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.

Теги: #міноборони #бпла_лінза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 23.12.2025
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

17:59 23.12.2025
Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

15:05 23.12.2025
Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

17:20 22.12.2025
Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

14:32 22.12.2025
МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

14:17 22.12.2025
Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

11:47 19.12.2025
Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

09:31 17.12.2025
Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

11:53 16.12.2025
Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

ВАЖЛИВЕ

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

ОСТАННЄ

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

Буданов з нагоди Різдва закликав українців "горою стояти один за одного"

Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

У Києві через прогнозовану негоду у п'ятницю приспустять головний прапор України

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

Бригади 7 корпусу ДШВ доставили різдвяні страви бійцям на передовій

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Корецького монастиря (МП)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА