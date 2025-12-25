У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятиме вітчизняна компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems; серед його задач - тактична розвідка, знищення противника та мінування.

"У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems масштабують виробництво дрона-бомбера "Лінза", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у четвер.

Повідомляється, що БпЛА "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км. БпЛА призначений для знищення особового складу і техніки противника та для мінування.

"Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття", - додали у Міноборони.

У повідомленні відомства зазначається, що міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв про підписання низки нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро.

Як повідомлялося, у наступному році Німеччина зобов’язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.