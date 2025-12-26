Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Кабінет міністрів дозволив продаж безрецептурних препаратів на автозаправних станціях за умови отримання відповідної ліцензії, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Дозволили продаж безрецептурних препаратів на автозаправних станціях за умови отримання відповідної ліцензії. Це про ситуації, коли аптеки поруч немає: у селі, у прифронтових громадах або пізно вночі поза межами великих міст. Йдеться лише про безпечні безрецептурні ліки, які люди застосовують самостійно. В умовах війни це особливо важливо, адже мережі АЗС часто залишаються стабільно працюючими навіть під час перебоїв з електропостачанням. Прописані вимоги до торгівлі на АЗС дозволяють гарантувати якість і безпечність лікарських засобів. Це допоможе знизити ціни і зробити ліки доступнішими", - написав він у Facebook.

За його словами, уряд також ухвалив низку рішень, зокрема аптеки в державних і комунальних лікарнях зобов’язані реалізовувати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами з Національного каталогу серед препаратів з однаковим складом і дією

Також до роботи в аптеках і аптечних пунктах тепер можуть залучатися фахівці з ширшим переліком кваліфікацій, визначених законодавством.

"У сільській місцевості та в прифронтових громадах відпуск ліків в аптеках (без виробництва) можуть здійснювати фахівці з освітою не нижче ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство" та сертифікатом за профілем "Фармація (роздрібна торгівля лікарськими засобами)". Це дозволяє аптекам ефективніше формувати команди, особливо в громадах із кадровим дефіцитом, і водночас забезпечує належну якість та безпеку фармацевтичної допомоги для пацієнтів", - написав Ляшко.

Крім того, уряд врегулював правила надання маркетингових послуг у фармацевтичній сфері.

"Йдеться про прозорі інструменти просування препаратів у місцях продажу: інформування, розміщення матеріалів або участь у програмах лояльності. Запуск Національного каталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків - задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів", - зазначив міністр.