08:53 27.12.2025

Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

З березня 2025 року українці через платформу "Дія" згенерували понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Понад 550 000 дозволів на зареєстровану зброю українці вже згенерували через Дію. Послуга доступна з березня цього року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, запуск послуги став черговим кроком у розширенні можливостей для власників зброї та логічним розвитком системи, що працює на основі Єдиного реєстру зброї.

Цифрові рішення у сфері безпеки почали впроваджуватися ще в червні 2023 року. Зокрема, запрацювало "Єдине вікно для громадян", яке дає змогу оформлювати документи на зброю максимально швидко та зручно.

З моменту запуску через систему було сформовано майже 190 тис. витягів про наявність дозвільних документів на зброю, подано понад 12 тис. заяв на отримання дозволів та оформлено близько 2 500 договорів страхування власників зброї.

 

Теги: #зброя #дозволи #мвс

