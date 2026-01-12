Інтерфакс-Україна
Події
11:18 12.01.2026

СБУ: викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Фото: Служба Безпеки України

Служба безпеки України та Національна поліція викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни, інформують в СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегальної торгівлі зброєю в Україні. За результатами комплексних заходів на Київщині та Дніпропетровщині нейтралізовано злочинне угруповання, яке підготувало до підпільного продажу велику партію "трофейного" озброєння", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути засоби ураження.

"Серед вилученого у фігурантів – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачив, 2 гранатомети та 13 тисяч набоїв", - зазначається в повідомленні.

За матеріалами справи, учасники групи спочатку приховано вивозили "товар" з фронтових районів та складували його у схронах.

В СБУ уточнюють, що для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

"Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів", - наголошують у відомстві.

СБУ та Нацполіція викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження.

В ході здійснення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали всіх "на гарячому" під час передачі бойових зразків.

При обшуках у підпільних майстернях та на території домоволодінь додатково вилучено 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми готівки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

