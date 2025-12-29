Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

Секретар Ради національної безпеки на оборони України Рустем Умєров повідомив про узгодження зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом плану подальших контактів та дій в рамках роботи над проєктом угоди про припинення російсько-української війни.

"Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки", - написав Умєров в Телеграм у понеділок.

За його словами, робота йде "інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах". секретар РНБО тако подякував Трампу "за високу інтенсивність роботи американської команди".

"Постійно на звʼязку також і з європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Дякую за конструктивну взаємодію", - розповів Умєров.