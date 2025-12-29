Інтерфакс-Україна
Події
15:12 29.12.2025

DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості

2 хв читати
DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Аналітики OSINT-проєкту DeepState звертають увагу на необхідності вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем у Запорізькій області, "щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені".

"Сили оборони продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості. Місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і наші сили, присутній практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил оборони України, а в сусідньому – противник. ", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що у відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому "він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором".

Зазначається, що "основну складність для українських підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе знаходиться в низовині і заводити людей в місто стає складним завданням. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф"

"Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", - наголосили у проєкті DeepState.

Теги: #гуляйполе #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 29.12.2025
Темпи просування окупантів на тижні суттєво уповільнились, переважно за рахунок сіверського напрямку – DeepState

Темпи просування окупантів на тижні суттєво уповільнились, переважно за рахунок сіверського напрямку – DeepState

12:34 29.12.2025
Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

20:14 28.12.2025
Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя – DeepState

Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя – DeepState

08:52 28.12.2025
Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

19:31 26.12.2025
У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

16:25 26.12.2025
Росіяни просунулись у Донецькій та Харківській областях – DeepState

Росіяни просунулись у Донецькій та Харківській областях – DeepState

11:35 26.12.2025
По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

20:17 19.12.2025
Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

16:22 28.11.2025
Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин

Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Припинено повноваження двох незалежних членів наглядової ради "Оператора ринку"

Кабмін передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО - Свириденко

Приїзд Трампа до Києва був би важливим сигналом для України й самого президента США - Мережко

Умєров за результатами роботи в США: Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для стійкого результату

Туск: Заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але до завершення переговорів ще далеко

Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця

PlayCity планує переглянути підхід до штрафів за порушення реклами на гральному ринку – керівник

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА