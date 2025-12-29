DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Аналітики OSINT-проєкту DeepState звертають увагу на необхідності вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем у Запорізькій області, "щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені".

"Сили оборони продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості. Місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і наші сили, присутній практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил оборони України, а в сусідньому – противник. ", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що у відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому "він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором".

Зазначається, що "основну складність для українських підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе знаходиться в низовині і заводити людей в місто стає складним завданням. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф"

"Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", - наголосили у проєкті DeepState.