Інтерфакс-Україна
Події
08:52 28.12.2025

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворогові вдалося здійснити просування на покровському напрямку та біля Гуляйполя і в самому місті, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Відтак на покровському напрямку зафіксовано просування окупантів у Покровську, Мирнограді, та поблизу Родинського, Червоного Лиману та Новоекономічного. Територія підконтрольна ворогу на цій ділянці зросла за минулу добу на 17 кв. км.

Також є просування у Гуляйполі та поблизу Зеленого. На цьому відтинку фронту російські війська захопили за минулу добу 4.81 кв. км території.

Теги: #фронт #ситуація #покровськ #гуляйполе #мирноград

