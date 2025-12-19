Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

Фото: https://www.facebook.com/marektv

Ситуація у Гуляйполі на Запоріжжі залишається непростою, де щоденно близько 20 боєзіткнень, але командування обізнане із ситуацією на цій ділянці фронту і готове до своєчасного реагування, заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Хочу запевнити, що Гуляйполе обороняє не лише 102 ОБрТрО, а декілька наших підрозділів, які запекло б'ються зараз за цей населений пункт. Загалом там ситуація доволі непроста. Щодня ми фіксуємо по півтора-два десятки бойових зіткнень прямо в Гуляйполі", - зазначив Волошин.

Він наголосив, що противник намагається інфільтруватися і проникнути вглибину української оборони.

"Дуже важко вибивати ворога з тих будівель, які він зайняв на східній і північно-східній околицях", - розповів речник.

За його словами, втім, командування Сил оборони Півдня, командування 17-го армійського корпусу "чудово знають ситуацію, яка склалася на цій ділянці фронту".

"І тому ми маємо відповідні резерви для того, щоб вводити їх на ділянках фронту, де це буде необхідно", - запевнив Волошин.

Окремо він наголосив, що Сили оборони щодоби проводять пошуково-ударні дії і розвідувально-пошукові дії для виявлення ворожих груп, які намагаються інфільтруватися в місто, де тривають боєзіткнення.

Також Волошин зазначив, що ворог продовжує штурмові дії попри значні втрати. За даними ЗСУ, близько 300-350 чоловік особового складу за добу втрачають ворожі війська.

Раніше ввечері аналітичний ресурс DeepState заявив, що "через саботаж деяких офіцерів 102 ОБр ТрО існує ризик втрати Гуляйполя — бійців підмовляють на самовільне залишення позицій, а активістам надсилають російські фейки".