Землетрус магнітудою 4,8 відбувся в акваторії Азовського моря біля Казантипу

Землетрус біля берегів окупованого Криму був зафіксований об 11:47 за київським часом, повідомляється на сайті євро-середземноморського сейсмологічного центру.

Згідно з повідомленням, епіцентр землетрусу знаходився приблизно у 20 км на північний захід від мису Казантип і на схід від Арабатської стрілки, у 78 км від міста Керч та 35 км від міста Щолкіно на глибині 10 км. Магнітуда поштовхів – 4,8.

У місцевих пабліках повідомляється, що жителі відчули сильні поштовхи та вибігли на вулицю. Про руйнування та постраждалих інформація не надходила.