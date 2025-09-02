Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до 900

Щонайменше 900 людей загинули й понад 3 тис. дістали травм унаслідок землетрусу на північному сході Афганістану, повідомляє у вівторок Associated Press.

"Ці цифри можуть значно зрости", - заявив агентству представник Національного управління з боротьби зі стихійними лихами Афганістану Юсуф Хаммад.

Він також зазначив, що землетрус, який стався в ніч на понеділок, призвів до зсувів у деяких районах, що стало причиною блокування доріг.

У понеділок повідомлялося про щонайменше 800 загиблих і близько 2,5 тис. постраждалих. Найбільше від землетрусу постраждала провінція Кунар на сході країни.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6. За її даними, осередок землетрусу був на глибині 8 км. Епіцентр зафіксованого о 23:47 землетрусу розташовувався на 27 км на схід-північний схід від міста Джелалабад (провінція Нангархар).