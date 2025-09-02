Інтерфакс-Україна
Події
10:34 02.09.2025

Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до 900

1 хв читати

Щонайменше 900 людей загинули й понад 3 тис. дістали травм унаслідок землетрусу на північному сході Афганістану, повідомляє у вівторок Associated Press.

"Ці цифри можуть значно зрости", - заявив агентству представник Національного управління з боротьби зі стихійними лихами Афганістану Юсуф Хаммад.

Він також зазначив, що землетрус, який стався в ніч на понеділок, призвів до зсувів у деяких районах, що стало причиною блокування доріг.

У понеділок повідомлялося про щонайменше 800 загиблих і близько 2,5 тис. постраждалих. Найбільше від землетрусу постраждала провінція Кунар на сході країни.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6. За її даними, осередок землетрусу був на глибині 8 км. Епіцентр зафіксованого о 23:47 землетрусу розташовувався на 27 км на схід-північний схід від міста Джелалабад (провінція Нангархар).

Теги: #афганістан #землетрус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 22.08.2025
Землетрус зафіксували на арктичній станції "Академік Вернадський"

Землетрус зафіксували на арктичній станції "Академік Вернадський"

20:02 27.07.2025
Землетрус магнітудою 2,9 був зафіксований під Полтавою

Землетрус магнітудою 2,9 був зафіксований під Полтавою

10:16 03.06.2025
Сильний землетрус стався в Середземному морі

Сильний землетрус стався в Середземному морі

10:02 03.04.2025
Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила три тисячі осіб

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила три тисячі осіб

15:05 01.04.2025
Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2,7 тис. осіб

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2,7 тис. осіб

06:35 01.04.2025
У Японії готуються до мегаземлетрусу, який може вбити майже 300 тисяч людей і завдати $1,8 трлн збитків – ЗМІ

У Японії готуються до мегаземлетрусу, який може вбити майже 300 тисяч людей і завдати $1,8 трлн збитків – ЗМІ

19:16 29.03.2025
Кількість жертв землетрусу в М'янмі зросла до 1 644 осіб

Кількість жертв землетрусу в М'янмі зросла до 1 644 осіб

09:31 29.03.2025
Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу перевищила 1000 осіб – ЗМІ

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу перевищила 1000 осіб – ЗМІ

06:24 29.03.2025
Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб – ЗМІ

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб – ЗМІ

10:10 13.03.2025
З 2022 р. ціни на опіум в Афганістані зросли вдесятеро - ООН

З 2022 р. ціни на опіум в Афганістані зросли вдесятеро - ООН

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

Трамп ввечері планує виступити із заявою

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

ОСТАННЄ

За підтримки ГУР МО у Києві відбувся другий капеланський форум

Щонайменше 1 тис. людей загинуло через зсув ґрунту в Судані – ЗМІ

Росіяни за добу 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина загинула – ОВА

Виконавець Потап заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття в поліклініці Деснянського району – ЗМІ

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 2 поранені

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

Трамп ввечері планує виступити із заявою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА