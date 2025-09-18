Інтерфакс-Україна
Події
18:37 18.09.2025

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

США намагатимуться повернути собі контроль над військово-повітряною базою “Баграм” в Афганістані, заявив американський президент Дональд Трамп.

“Коли ми залишили Афганістан, ми залишили там нашу силу й нашу гідність. Ми просто так віддали велику базу ВПС у Баграмі, і ми її намагатимемося повернути”, - сказав Трамп у четвер у Лондоні на спільній із главою британського уряду Кіром Стармером пресконференції.

США вивели контингент з Афганістану восени 2021 року в період президентства Джо Байдена. Зокрема американські війська пішли і з бази ВПС у Баграмі.

Теги: #афганістан #сша #база

