"Мадяр" Бровді: В окупованому Донецьку знищено базу зберігання і запуску "шахедів"

Сили оборони України в ніч проти 6 листопада знищили базу зберігання, комплектування і запуску "шахедів", що була розташована на території Донецького аеропорту, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

"База зберігання, комплектування та запуску шахедів. (ДАП Донецьк, ТОТ). Була", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС "Птахи Мадяра", що розробка якої тривала кілька місяців. "Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - додав він.