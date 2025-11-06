Інтерфакс-Україна
Події
10:31 06.11.2025

"Мадяр" Бровді: В окупованому Донецьку знищено базу зберігання і запуску "шахедів"

1 хв читати

Сили оборони України в ніч проти 6 листопада знищили базу зберігання, комплектування і запуску "шахедів", що була розташована на території Донецького аеропорту, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

"База зберігання, комплектування та запуску шахедів. (ДАП Донецьк, ТОТ). Була", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС "Птахи Мадяра", що розробка якої тривала кілька місяців. "Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - додав він. 

Теги: #мадяр #знищення #донецьк #база

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 04.11.2025
ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

19:05 31.10.2025
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

09:36 31.10.2025
"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС

"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС

10:32 26.10.2025
Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

17:04 24.10.2025
Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

14:27 23.10.2025
Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

16:01 22.10.2025
Повідомлено про підозру шахраям, які створили фейкову сторінку "Мадяра" і збирали гроші – прокуратура

Повідомлено про підозру шахраям, які створили фейкову сторінку "Мадяра" і збирали гроші – прокуратура

18:49 21.10.2025
СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

08:48 19.10.2025
Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

23:10 18.10.2025
Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

ВАЖЛИВЕ

CCО уразили Волгоградський НПЗ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

ОСТАННЄ

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

CCО уразили Волгоградський НПЗ

РФ атакувала енергоінфраструктуру на Харківщині та Чернігівщині, є відключення

ГУР: Рух спротиву "Свобода Росії" на території держави-агресорки спалив десятки локомотивів, якими перевозились військові вантажі

На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

ПАР розслідує, як її 17 громадян стали найманцями РФ на війні в Україні

Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через дрон – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА