Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт, заявила пресслужба 16 армійського корпусу Збройних сил України.

"Печенізька дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими "Шахедами", авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, "Молніями" та FPV-дронами. Лише за останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки. Позавчора російська ракета вдарила по дачному масиву поруч, знищивши понад десять будинків", - йдеться у офіційному повідомленні корпусу у Телеграм-каналі у неділю.

Як наголошує пресслужба 16-й армійського корпусу ЗСУ, "українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування". На випадок ураження дамби розроблено запасні маршрути руху. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику.

Крім того, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами.

"Печенізька дамба — критично важливий об’єкт, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини. Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І. Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин", наголошується у повідомленні корпусу

Як повідомлялося у цей день раніше з посиланням на місцевого голову Олександра Гусарова, російські окупаційні війська завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух по дорожньому полотну греблі припинено.