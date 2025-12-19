Інтерфакс-Україна
Події
10:31 19.12.2025

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

Фото: https://t.me/AFUStratCom

Сили підтримки Збройних сил України у 2025 році зафіксували 6540 таких випадків застосування окупантами небезпечних хімічних речовин, загалом за весь період збройної агресії РФ проти України - майже 12 тис. таких випадків, повідомив відділ комунікацій Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Загалом за весь період збройної агресії російської федерації проти України задокументовано майже 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин. Упродовж 2025 року зафіксовано 6540 таких випадків", - йдеться у повідомленні Командування сил підтримки ЗСУ у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що найбільша кількість хімічних атак росіянами була здійснена у квітні 2025 року, підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ було зафіксовано 894 випадки застосування небезпечних хімічних речовин проти військовослужбовців Сил оборони України.

Протягом 2025 року противник, поряд із традиційними засобами вогневого ураження, регулярно використовував спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії. Зокрема, ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS та CN. Ці гранати відносяться до засобів боротьби із заворушеннями.

Зазначається, що відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин у якості засобів ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN у низці держав офіційно використовується правоохоронними органами виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень.

"Водночас у бойових умовах застосування CS та CN є незаконним і небезпечним. Їх використання на полі бою спрямоване на тимчасове виведення військовослужбовців з ладу, порушує норми міжнародного права та створює загрозу життю і здоров`ю особового складу Сил оборони України", - зазначено у повідомленні.

Ці речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. У низці випадків симптоми ураження, описані військовослужбовцями, можуть частково збігатися з проявами дії інших хімічних подразників, зокрема засобів боротьби із заворушеннями або сумішей невстановленого складу.

Теги: #зсу #війна

