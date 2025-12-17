Інтерфакс-Україна
Політика
16:36 17.12.2025

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

Законопроєкт №14311 про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає перерозподіл коштів на користь Збройних сил України, внесений до Верховної Ради України.

Ініціаторами документу стали народні депутати фракції "Європейська солідарність", включаючи лідера політсили Петра Порошенка та співголів фракції Ірину Геращенко і Артура Герасимова, народні депутати фракції "Голос", два представники фракції "Батьківщина", по одному – від груп "Відновлення України" та "За майбутнє", а також позафракційний Дмитро Разумков.

Текст документу на картці законопроєкту на сайті Верховної Ради наразі відсутній. Повідомляється, що він одержаний Верховною Радою у вівторок, 16 грудня, і вже переданий на розгляд керівництва парламенту.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності", законопроєкт пропонує збільшити видатки на грошове забезпечення військових на 100 млрд грн, зокрема за рахунок резерву коштів для сектору безпеки і оборони та підвищення частки військового ПДФО, що передається безпосередньо на потреби армії. Крім того, у документі передбачено спрямування коштів на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки.

Геращенко повідомила, що в законопроєкті йдеться про скорочення низки видатків центральних органів виконавчої влади та державних програм, що дозволить акумулювати близько 100 млрд грн для грошового забезпечення військовослужбовців. Також документ передбачає, що частина коштів на утримання автомобільних доріг загального користування буде спрямована на об’єкти, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави, перелік яких визначатиме Міністерство оборони України.

Як повідомлялося, ще до прийняття держбюджету "Євросолідарність" вносила до його проєкту поправки (законопроєкт №14000), якими пропонувала 200 млрд грн з нецільових витрат переспрямувати на потреби ЗСУ. Порошенко наполягав, щоб гроші спрямовувалися безпосередньо на рахунки бригад.

Джерела:

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59366

https://eurosolidarity.org/2025/12/17/u-yevrosolidarnosti-pokazaly-de-vzyaty-100-mlrd-na-zsu/

Теги: #зсу #фінансування #14311 #бюджет #євросолідарність

